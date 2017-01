Hoje tem música, drinques e petiscos no SabbaRock do Porão

Cerveja gelada, drinques e deliciosos petiscos e sanduíches são a pedida para curtir mais uma edição do SabbaRock do Porão do Alemão (avenida Coronel Teixeira, 1.986, São Jorge). Neste dia 28, o tradicional sábado roqueiro do bar agita os rockers desde as 19h com a promo “Happy Hour em Dobro”, que oferece bebidas e energético Fusion em dobro até as 21h. E no palco tem a trilha sonora mais potente da semana, sob o comando de Hawake e Hightower.

Na happy hour do #Porones, que vem agitando a agenda dos rockers desde o início do ano, o bar oferece um cardápio incrementado com novos petiscos e sanduíches, como a Língua Bovina Apimentada, que leva a assinatura de William Lauschner, o Alemão, e vem refogada com cebolinha, molho de pimenta e mostarda, e servida com farofinha (R$ 25, porção de 300g).

O ‘Cardápio Rockchopp’ também tem novos sanduíches, como o X-Salada Bacon Porão (R$ 10) ou o X-Tudo Porão (R$ 15). Há ainda iguarias orientais: sushis – nas variedades Philadelphia, Hot Philadelphia e Hot Butterfly – e temakis – nas versões Simples, Mix e Butterfly, todos com preços de R$ 18 a R$ 20.

PARA ACOMPANHAR

O bar traz várias novidades na lista de bebidas também. Ao lado de drinques já famosos na casa, como o Mariana ou o Inferninho, estão os novos Beijoqueiro (R$ 12), à base de rum Malibu, licor Curaçau Blue, leite condensado e gelo, e o Genghis Khan (R$ 20), com whisky Jack Daniel’s, vodka, suco de abacaxi e gengibre. Whiskys, licores, vodkas, espumantes e vinhos são outras opções disponíveis.

E tem “Happy Hour em Dobro”: das 19h às 21h, quem pede um dos itens em oferta – coquetéis, drinques, cervejas, chopes e energético Fusion – recebe duas unidades! Também nesse horário, o bar tem entrada liberada, para todo mundo que quiser curtir o início de noite na casa.

ROCK NIGHT

O primeiro show do sábado porônico é o acústico rock de Frank Bessa, que anima o happy hour com grandes hits do gênero. Depois das 21h, já no palco principal do Porão, a Hawake traz sucessos de diversas épocas e vertentes roqueiras. Entre os nomes que costumam figurar na setlist da banda estão Queen, Iron Maiden, Bon Jovi, Avenged Sevenfold, Van Halen e Black Sabbath. A banda tem nove anos de trajetória e é formada por Rod Splater (vocal), João Almeida (baixo), Darlan Cruz (bateria), Efrem Davilla (teclados) e Fábio Botelho (guitarrista).

A noitada rock continua sob o comando da Hightower, que tem no repertório nomes de peso do rock nacional e internacional, trazendo desde clássicos de bandas consagradas como AC/DC e Metallica até sucessos de grupos atuais, como Raimundos, Matanza, Charlie Brown Jr., The Strokes, CPM 22 e Foo Fighters. A banda é formada por Marcel Batista (vocal), Werner Deimling (guitarra), Antônio Magalhães (guitarra), Diego Souza (baixo) e Beto Montrezol (bateria).