Homem acusado de tentativa de roubo escapa de linchamento na zona norte

Uma tentativa de roubo frustrada quase acabou em tragédia na tarde deste sábado (28), no Conjunto Cidadão 6, Cidade Nova, zona norte de Manaus. Se não fosse a ação rápida de Policiais Militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), um homem identificado como Luiz Cleber (30) seria linchado por populares.

De acordo com informações do Sargento PM Odinei, após uma ligação via Linha Direta, os policiais chegaram rapidamente ao local e se depararam com várias pessoas agredindo Luiz Cleber. Os populares informaram que ele, junto com um comparsa, tentaram roubar um estabelecimento comercial, mas ao tentar fugir, Luiz caiu da motocicleta, foi agarrado por populares e começou a receber chutes, socos e pontapés.

O suspeito foi conduzido ao Pronto Socorro Dr. João Lúcio, na Alameda Cosme Ferreira, zona Leste. Segundo informações de um técnico de enfermagem do SAMU, o homem teve algumas escoriações pelo corpo. Ele foi conduzido ao Pronto Socorro e está sob observação médica.

Até o momento nenhum dos agressores foi identificado e a polícia civil irá abrir inquérito para apurar o caso. A ocorrência foi registrada no 15º Distrito Integrado de Polícia.