Homem com deficiência intectual é procurado pela família

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Maurício Matias de Sousa Filho, 27, desaparecido desde o início da tarde do dia 4 de janeiro deste ano.

De acordo com o irmão dele, Ademar Rodrigues, Maurício é uma pessoa com deficiência intelectual. O desaparecido possui a letra “M” tatuada no tórax, o próprio nome tatuado no braço direito e uma tribal tatuada em um dos ombros. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para o número: (92) 99227-9846. A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Data de nascimento: 30/05/1989.