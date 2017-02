Homem é morto com 11 tiros no bairro Santo Antônio

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (1º), no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com informações da polícia, o homem foi executado com 11 tiros. Os autores do crime ainda não foram identificados.

O crime ocorreu na Rua Professora Evangelina Browe, por volta de 21h30. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas informaram que a vítima estava em uma campo de futebol no bairro Compensa, quando foi abordado por um grupo.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima foi levada em um veículo, de modelo não informado, até a rua no bairro Santo Antônio, onde foi executado. Os suspeitos fugiram do local.

A ocorrência foi atendida pela equipe da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).