Homem é preso com 30 trouxinhas de maconha no bairro Cidade Nova

Paulo Jorge Santos Lima, 45, foi preso por policiais civis lotados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 10h, por envolvimento com o tráfico de drogas. O flagrante ocorreu na rua Nova Vida, bairro Cidade Nova, zona norte. Com o infrator foram aprendidas 30 trouxinhas de maconha do tipo skunk e R$ 163 em espécie.

De acordo com o delegado titular do 6º DIP, Jeff David Mac Donald, eles chegaram até o infrator após o recebimento de delação, feita ao número (92) 99184-4434, o disque-denúncia da unidade policial. A delação informava que um homem estava comercializando drogas naquela localidade e incomodando os moradores da área em razão da intensa movimentação de pessoas desconhecidas no lugar.

“Após montarmos campana no local indicado abordamos Paulo no momento em que ele estava saindo da residência dele. Durante revista no lugar encontramos, dentro de um chuveiro, 30 trouxinhas de maconha do tipo skunk e R$ 163 em espécie”, explicou Mac Donald.

Conduzido ao 6º DIP, Paulo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.

