Homem é preso por envolvimento com tráfico de drogas

Policiais Militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam Diego Marques Picanço (26), por tráfico de drogas. Ele estava na Rua 1, bairro Petrópolis, zona Sul da capital, em atitude suspeita.

De acordo com a equipe policial, depois de minuciosa revista, foi encontrada uma pequena quantia supostamente Oxi no bolso do suspeito.

Após interrogatório, Diego confessou que tinha mais entorpecentes em uma residência nas proximidades. No local as autoridades encontraram um rifle calibre 36, 01 simulacro (arma falsa) tipo pistola, 01 kg de maconha (skank), 15 trouxinhas de Oxi e 14 trouxinhas pasta base de cocaína.

O infrator foi conduzido ao 1º DIP para procedimentos cabíveis. O caso ocorreu por volta das 2h da manhã, desta sexta-feira (13).