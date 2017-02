Homem é preso por estupro na zona Oeste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), cumpriu na manhã desta quarta-feira, dia 1º, por volta das 6h, na Rua Dois da primeira etapa do bairro Lírio do Vale, zona Oeste da cidade, mandado de prisão por estupro de vulnerável em nome de Pedro Filho da Silva Nunes, 21. O crime aconteceu no dia 27 de agosto de 2013.

De acordo com a autoridade policial, Pedro foi preso pela equipe da DECP após populares delatarem a localização do infrator, que foi abordado na casa onde morava, na zona Oeste, e não ofereceu resistência. O mandado de prisão por estupro de vulnerável em nome do jovem foi expedido ontem, dia 31 de janeiro, pelo juiz Genesino Braga Neto, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Segundo o titular em exercício da DECP, Pedro chegou a ser preso em flagrante na época em que cometeu o crime. Na ocasião, ele foi em uma motocicleta até a escola da vítima, uma menina de 11 anos. O fato aconteceu por volta das 7h, na Rua 13 de Maio, segunda etapa do bairro Coroado, zona Leste. Em seguida, exigiu que a garota saísse com ele e a levou até um motel situado na Avenida Sete de Setembro, Centro da capital, na zona Sul, onde consumou o ato criminoso.

“No dia do delito um ambulante que trabalhava na área fotografou o momento em que o rapaz foi buscar a menina e informou a direção da escola sobre o fato. Em ato contínuo a polícia foi acionada. Pedro foi preso em flagrante, por volta das 10h45, na Rua Felismino Soares, nas proximidades de uma praça no Conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, na zona Leste, logo após deixar a menina de volta na escola. Ele estava respondendo pelo crime em liberdade, mas não cumpriu as medidas cautelares”, explicou Ricardo Leite.

O delegado ressaltou que a vítima é filha de um padeiro que contratava Pedro eventualmente para alguns serviços. Em depoimento o infrator argumentou que não fazia ideia de que a garota tinha 11 anos, mas afirmou que a teria convencido faltar aulas para sair com ele. “A vítima relatou que foi obrigada a sair com o infrator, pois Pedro havia afirmado que mataria o pai dela caso ela não saísse com ele”, disse Leite.

Ao término dos procedimentos cabíveis, Pedro foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.