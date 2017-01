Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Compensa 2

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Antônio Rondon Jr, cumpriu no início da tarde desta terça-feira, dia 10, por volta de meio-dia, mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico em nome de Jheimison de Souza Pereira, 26.

De acordo com a autoridade policial, a equipe da DECP interceptou o infrator no beco Manaus, situado na Rua Manaus, segunda etapa do bairro Compensa, zona Oeste da capital. Conforme o titular da especializada, no dia 21 de maio de 2016 Jheimison e um comparsa foram presos naquela mesma área da cidade com 235 trouxinhas de substâncias entorpecentes com aspecto de oxi. Por ter deixado de comparecer às audiências, passou a ser considerado foragido da Justiça.

Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, Jheimison será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.