Homem fica preso nas ferragens em acidente na Darcy Vargas

Acidentes

Um homem ficou preso nas ferragens do carro que dirigia, um veículo modelo Hyundai de cor preta, depois de uma colisão com dentes de dragão que dividem a Avenida Darcy Vargas, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das 6h deste domingo (29). O Corpo de Bombeiros fez a retirada do condutor das ferragens. De acordo com a corporação, o airbag do veículo acionou, mas o condutor ainda teve ferimentos na cabeça.

Os cabos da bateria foram desconectados para evitar incêndio no veículo, que foi deixado aos cuidados do Manaustrans.

A vítima foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital João Lúcio.