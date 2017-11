Você conhece essa mulher? Homem procura por irmã que mora em Manaus e não dá notícias há 38 anos

Tweet on Twitter

O sonho de conhecer a irmã por parte de pai é grande. Há 38 anos, Jonathan Costa não tem notícias de Luccienne Moraes da Costa, que deixou o estado do Acre e veio morar em Manaus. Com o passar do tempo, a família não recebeu mais notícias dela e os parentes procuraram a nossa reportagem para compartilhar a história e quem sabe obter notícias sobre o seu paradeiro.

Jonathan informou que nunca conheceu a irmã por parte de pai, mas sabe que ela tem duas filhas. Além do desejo de abraçar a irmã, ele sonha com o dia que vai conhecer as sobrinhas. Segundo ele, a última informação que recebeu – após anos de buscas pela irmã – é que Luccienne estava morando na comunidade Fazendinha.

O nome da mãe da irmã desaparecida é Cosma Cordovil Moraes. Ainda segundo Jonathan, o pai deles ainda está vivo e ele deseja fazer o encontro dos dois ainda em vida. Qualquer informação que leve ao paradeiro dela você pode entrar em contato pelo telefone (68) 9 9990-0029.