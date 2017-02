Hospital Universitário Getúlio Vargas promove I Jornada de Oncologia 

Em referência ao Dia Mundial do Câncer (4 de fevereiro), o Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam), em parceria com a Sensumed Oncologia, realiza a I Jornada de Oncologia Sensumed-HUGV. O evento acontece na sexta-feira, dia 3, a partir das 13h30, no auditório Dr. Zerbini da Faculdade de Medicina, situado na Rua Afonso Pena, 1053, Praça 14.

O evento reunirá especialistas da saúde para apresentar formas de prevenção e atitudes saudáveis para o controle do câncer. A Jornada é uma oportunidade para acadêmicos da área da saúde, profissionais de imprensa e a sociedade amazonense participarem da campanha mundial contra o câncer e terem acesso ao panorama da doença no Brasil, na Região Norte e no Amazonas.

A Jornada dá direito a certificado de horas complementares. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local do evento.

Confira a programação:

13h45 Visão global do câncer no Brasil e no Amazonas – Dr. William Fuzita, Oncologista Clínico / Sensumed

14h10 Cirurgias oncológicas no HUGV – Atualidade e Perspectiva – Dr. Jeancarllo Silva – Oncologista Cirugião / HUGV

14h30 Câncer de Próstata – Dr. Alfredo Heichl, Radioncologista / Sensumed

14h50 Oncohematologia no Amazonas – Dr. Vinícius Mattos, Oncohematologista / Sensumed

15h10 Odontologia na Oncologia – Dr. Erivan Gualberto, Mestre e Doutor em Periodontia / Faculdade de Odontologia / UFAM

15h30 INTERVALO

15h50 Laserterapia no Amazonas – Dra. Lia Ono, Doutorado na FOP-UNICAMP / Residência no Hospital do Câncer de SP / Sensumed

16h10 Atuação do profissional farmacêutico na citologia oncótica – Prof. Karlisson Richard, especialista em Citologia Clínica / Faculdade de Ciências Farmacêuticas / UFAM

16h30 Atendimento humanizado na Oncologia – Maressa Gasparoto Lenglube Lisboa, Enfermeira Oncologista / Sensumed

16h50 Física Médica na Oncologia – MSc. Mateus Lima, Físico Médico / Sensumed

17h10 Câncer de Colo de Útero – Dr. André Campana, Radioncologista / Sensumed

17h30 Nutrição Oncológica – Dr. Ábner Souza, Nutricionista Oncológico / Sensumed

