Ídolo e campeão mundial no Internacional assina com Manaus FC

Um dos imortais do Internacional-RS é a nova arma do Manaus FC para o Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2017. O zagueiro Ediglê, de 38 anos, assinou contrato com o Gavião do Norte na tarde desta terça-feira, 24 de janeiro. O presidente de honra do Manaus FC, Luís Mitoso, e o diretor de marketing do clube, Bismark Miranda, deram as boas-vindas ao jogador.

“O objetivo é ajudar o clube a fazer um grande campeonato estadual e garantir um calendário de competições nacionais para 2018. Espero colaborar com a minha experiência no grupo do professor Igor Cearense, que considero um amigo dentro e fora do campo”, disse o defensor, dono de um estilo clássico e também ídolo da torcida do São Raimundo-AM, onde foi campeão estadual em 2004.

Cearense de Caucaia, perto de Fortaleza, Ediglê Quaresma Farias começou a carreira na Ferroviária-CE. Chegou a Manaus em 1998, quando veio para jogar no Nacional. No Amazonas, ainda jogou no Rio Negro, São Raimundo e Fast. Ele estourou nacionalmente em 2005, quando foi eleito melhor zagueiro e vice-campeão gaúcho pelo XV de Novembro de Campo Bom-RS.

Em 2006, foi contratado pelo Colorado de Porto Alegre, onde fez parte do histórico do grupo campeão mundial sobre o Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, Deco, Iniesta, Puyol e companhia. O novo xerifão do Manaus FC também atuou em outros grandes clubes do País, como Portuguesa-SP e Náutico-PE. No futebol europeu, jogou pelo Marítimo de Portugal. Seu novo desafio é dar experiência à defesa do clube caçula do futebol amazonense.

Ediglê mora em Manaus, onde casou e teve seus três filhos. Amado no Rio Grande do Sul até hoje, ele promete empenho para levar o nome do Gavião do Norte para o cenário nacional.

“Acompanho o Manaus há muito tempo, pois tenho muita amizade com os dirigentes do clube, como o Mitoso (presidente de honra). É um clube novo, mas que investe na base, valoriza os atletas amazonenses e que tem muito a crescer”, comentou Ediglê, que vestirá a camisa 3 no Manaus FC.

O Gavião do Norte estreia no Campeonato Estadual no dia 14 de março, contra o Nacional, às 21h, na Arena da Amazônia. Antes, a equipe participa do Torneio Início, marcado para 7 de março, na Arena da Amazônia.

Relação dos atletas:

Goleiros: Jonathan, Bruno Saul, Júnior e Alex

Zagueiros: Ediglê, Hamilton, Lucas Santos, Gabriel

Laterais: Ricardinho, Igor, Matheus Iton e Tubarão

Volantes: Rogério Pedra, Juninho e Tiririca

Meias: Tiago Amazonense, Túlio, Neto e Thiaguinho

Atacantes: Claudinei, Adrianinho, Rico, Wesley Napão, Purá e Rickson

1ª rodada do Estadual 2017

14/03 – 19h – Fast x vice-campeão da Série B

14/03 – 21h – Nacional x Manaus FC

18/03 – 16h – Princesa do Solimões x campeão da Série B

18/03 – 16h – Rio Negro x São Raimundo

Amazonas Notícias