Esse senhor (foto) está no 11ª Delegacia de Polícia (DP) do Bairro Coroado, desde a manhã desta quinta-feira (5), zona leste de Manaus. Ele não lembra do próprio nome, nem de familiar algum.

Se você o conhece, entre em contato pelo telefone 3639 2876. A Unidade Policial fica na Avenida Beira Rio, 505 – Coroado.