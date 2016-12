Imprensa afirma que George Michael morreu de tristeza

Namorado diz que encontrou o cantor morto na cama

O cabeleireiro Fadi Fawaz, namorado de George Michael, disse que foi ele quem encontrou o cantor morto em sua cama, domingo. Ontem, contudo, Michael Lippman, empresário e amigo de George Michael, disse que o cantor morreu de insuficiência cardíaca.

TRISTEZA

A imprensa britânica noticiou que George Michael morreu de tristeza. As datas do velório e enterro ainda não foram anunciadas. Michael , de 53 anos, em 1982 criou o Wham! com o amigo Andrew Ridgeley.

SEPARAÇÃO

A dupla fez muito sucesso e se separou em 1986, quando Michael começou a cantar sozinho. Entre as canções mais conhecidas da fase solitária da carreira estão “Freedom”, “One more try” e “Father figure”. Nas quase 4 décadas de carreira, o cantor vendeu mais de 100 milhões de álbuns.