Incêndio em Manaus atinge Associação de Feirantes da Panair

A sede da Associação de Feirantes da Panair, localizada no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, pegou fogo no início da tarde deste sábado (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, um ar- condicionado teria provocado as chamas. Ninguém ficou ferido.

A associação fica situada na Rua Bento José de Lima, nº 33, em frente a Feira da Panair. No momento do incêndio, não havia ninguém no local.

Os bombeiros informaram que membros da associação saíram para almoçar e deixaram o condicionador de ar ligado. Vizinhos que passavam pela frente da associação avistaram a fumaça e realizaram o combate às chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não foi necessária atuação, pois o fogo já havia sido apagado por populares. Uma vistoria da corporação foi realizada após o incêndio.