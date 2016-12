Índice de Confiança da Indústria caiu 2,9 pontos na prévia de dezembro, diz FGV

O indicador que mede a prévia do Índice de Confiança da Indústria caiu 2,9 pontos em dezembro, na comparação com resultado consolidado do mês passado. A informação foi divulgada pela Fundação Getulio Vargas, a FGV. Com a queda, o indicador chegou a 84,1 pontos, menor patamar registrado desde junho deste ano.

Além disso, a FGV também mostrou que confiança dos empresários da indústria recuou 3,7 atingindo 81,4 pontos no momento atual. E a expectativa em relação ao futuro caiu 1,9 pontos, chegando a 87 pontos, medida pelo Índice de Expectativas.

Para a prévia de dezembro de 2016, foram consultadas 783 empresas entre os dias 1 e 16 deste mês.

Reportagem, Juliana Gonçalves