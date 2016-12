Índice de Confiança do Empresário tem aumento em dezembro

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio teve aumento de 24,1 por cento no mês de dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, divulgada nesta terça-feira (20). De acordo com o levantamento, o índice atingiu 99,1 pontos em uma escala que vai de zero a 200.

A Confederação informa que esse crescimento foi causado, principalmente, pela avaliação mais positiva dos empresários do comércio em relação ao atual momento. Segundo o levantamento, 153,8 por cento dos empresários estão mais confiantes em relação à economia e 57,7 por cento em relação ao comércio. Além disso, 28,7 por cento dos empresários mostraram mais confiança em relação ao próprio negócio.

A intenção de investimento registrou aumento de 8,8 por cento. De acordo com a CNC, isso aconteceu porque 19,5 por cento dos empresários esperaram contratar mais funcionários e 7,2 por cento pretendem investir mais na empresa.

Com informações do Portal Brasil, reportagem, Tayssa Bryto