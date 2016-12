INDT coordenará Programa Prioritário de Economia Digital no âmbito do Capda

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) foi habilitado como coordenador do Programa Prioritário de Economia Digital no âmbito do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda). A habilitação do INDT, que já havia sido tema da pauta da última reunião do Capda, realizada no dia 7 de dezembro, na Sala das Adjuntas da SUFRAMA, foi oficializada pela Resolução nº 17, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 19 de dezembro. O edital para escolha dos coordenadores foi lançando em julho e oito instituições se candidataram, sendo o INDT a que obteve a melhor pontuação.

Além de Economia Digital, outros dois programas foram definidos como prioritários pelo Capda: Biotecnologia e Formação de Recursos Humanos. Nos editais de chamamento para estes programas – com inscrições abertas de 18 de julho a 5 de agosto – porém, ninguém se apresentou com os requisitos mínimos exigidos pela coordenação e um novo edital deve ser lançado em breve. “Temos sido bastante transparentes e cuidadosos em tudo que diz respeito a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o resultado é o reconhecimento cada vez maior do trabalho desenvolvido. Sabemos onde queremos chegar e, felizmente, temos contado com o apoio do Ministério (da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC) para conseguir atingir nossas metas”, explicou o superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da SUFRAMA, Marcelo Pereira.

Capda

Após passar por uma série de mudanças, o Capda encerra 2016 com balanço positivo de ações, que incluem desde o reforço em sua equipe técnica até a ampliação da periodicidade de encontros anuais e o fortalecimento na avaliação de recursos para ciência, tecnologia e inovação na Amazônia. De acordo com o diretor de Tecnologias Inovadoras da Secretaria de Inovação e Novos Negócios (SIN) do MDIC, Rafael Moreira, tudo que foi pensado para reestruturar o Comitê no primeiro encontro de janeiro foi concretizado este ano. “E 2017 será o ano das realizações. Tenho certeza que faremos muito, graças ao conhecimento técnico e excelentes métodos de avaliação adotados pela equipe que gerencia o setor, em especial a equipe técnica da SUFRAMA”, elogiou Moreira.

Na reunião do dia 7 de dezembro, além da discussão relacionada ao INDT enquanto coordenador do programa prioritário de Economia Digital, o Capda também realizou o credenciamento de duas novas instituições de pesquisa que passam a figurar como aptas a receber investimentos de P&D: o Instituto Calcomp e o Instituto de Tecnologia do Norte (ITN).

Entre as novidades anunciadas do Comitê para 2017, está o lançamento de uma Cartilha de investimentos em P&D, para aumentar a segurança no ato do investimento; a elaboração de um Ementário de situações particulares, em busca de um maior consenso entre investidores e fiscalização; e a implantação do Sistema de Acompanhamento, Gestão e Análise Tecnológica (SAGAT), para automatizar o processo de coleta e análise dos Relatórios Demonstrativos Anuais.

