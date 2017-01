Inédito – ‘Mixed Relay de Triathlon’ é realizada em Manaus

Manaus será agraciada com uma prova inédita no país, a ‘Mixed Relay de Triathlon’, competição estilo revezamento sprint e por equipe, que promete reunir no dia 4 de março, a partir das 7h, uma média de 300 atletas na Ponta Negra. O evento, que está com as inscrições abertas, é uma realização da Federação de Triathlon do Amazonas (Fetriam), com apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

“Esse estilo de prova é bastante difundido fora do Brasil e essa vai ser a primeira vez que o País terá uma competição da modalidade, que envolve o revezamento de quatro atletas, durante todo o percurso na água, na bike e na corrida. O evento dando certo em Manaus, muito possivelmente vai nos gabaritar para receber ano que vem uma competição nacional, no caso o Campeonato Brasileiro, e assim vamos ser pioneiros neste estilo. Além disso, essa modalidade é uma forte candidata para estar nos Jogos Olímpicos de 2024 e por isso temos que incentivá-la”, destacou o presidente da Fetriam, Antonio Neto.

Em seu formato inovador, no Mixed Relay cada atleta completa um Triathlon “super-sprint” com 250m de natação, 6km de ciclismo e 1,5km de corrida, sem pausas, passando a responsabilidade para o próximo companheiro de equipe. O evento em Manaus poderá ser disputado em duas categorias, a Oficial, sendo dois homens e duas mulheres ou Aberto, que envolve quatro atletas de ambos os sexos. Concorrem a premiação de R$3 mil somente as equipes da categoria Oficial.

“O mais interessante desta prova, além do ineditismo, é que ela é relativamente curta e queremos atingir não só os atletas profissionais, como amadores e aqueles que nunca fizeram triathlon, mas que tem um envolvimento com o esporte e curiosidade em praticar a modalidade. O percurso dele dá condições para isso, o evento não vai se restringir às pessoas federadas, e creio que iremos conquistar muitos adeptos com a competição”, disse Neto, de olho no crescimento da prática do esporte.

Ainda de acordo com o gestor, a movimentação dos atletas para o evento está positiva e são esperados competidores até de outros estados. “O engraçado é que os principais atletas do triathlon vão participar e cada um quer puxar para seu time o melhor competidor. Por isso, o evento já cria uma disputa antecipada entre as equipes e recebemos contatos de outros estados do País, como de São Paulo, que querem participar”, afirmou.

Inscrições – As inscrições para o a ‘Mixed Relay de Triathlon’ ocorrem até dia 20 de fevereiro, pelo site fetriam.com.br ou pela www.ativoseventos.com.br, sendo R$150 por atleta. A expectativa é que participem 75 equipes, uma média de 300 triatletas.

Premiação – A premiação em dinheiro, no total de R$3 mil, será apenas para os vencedores da categoria Oficial, sendo:

1 o Colocado: R$ 1.500,00

2 o Colocado: R$ 900,00

3 o Colocado: R$ 600,00

