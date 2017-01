Inflação – Analistas do mercado projetam queda pela quarta semana seguida

Pela quarta semana consecutiva, analistas do mercado financeiro estimaram menos inflação para este ano. De acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (30), o mercado projetou um recuo de 4,71 para 4,70 por cento no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país. O valor se enquadra dentro do teto estabelecido para este ano, de seis por cento.

Em relação à taxa básica de juros, o mercado manteve a projeção estável para 2017. A expectativa dos analistas é que este ano termine com a Selic em 9,5 por cento. Para 2018, o mercado estima que a taxa fique em nove por cento, contradizendo a estimativa de 9,38 por cento, projetada anteriormente.

Já para o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, o mercado projetou um crescimento de 0,5 por cento para este ano, mantendo, assim, a mesma expectativa da semana anterior.

O Boletim Focus é divulgado todas às segundas-feiras pelo Banco Central e apresenta os resultados de um levantamento diário feito com as previsões de mais de 100 bancos, gestores de recursos e outras instituições. Os resultados apontam quais são as perspectivas do mercado para as principais variáveis da economia.

Reportagem, Bruna Goularte

Amazonas Notícias