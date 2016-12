Inpa divulga lista com 114 aprovados nos processos seletivos para oito cursos de mestrado

Os candidatos selecionados deverão observar a data limite para confirmar o interesse em cursar o mestrado na vaga obtida, além do prazo de matrícula nos cursos

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), por meio da Coordenação de Capacitação (Cocap), divulga nesta quarta-feira (21) a lista dos 114 candidatos aprovados nos processos seletivos de oito cursos de mestrado dos programas de pós-graduação para ingresso no primeiro semestre de 2017. O Instituto também divulgou a lista de espera com 23 nomes no caso de desistência.

De acordo com os editais, os candidatos selecionados deverão observar a data limite para confirmar o interesse em cursar o mestrado na vaga obtida, além do prazo de matrícula nos cursos e os documentos a serem encaminhados para cada secretaria.

O curso de mestrado em Ecologia foi o que mais aprovou (23), seguido do mestrado em Ciências de Florestas Tropicais com 20 aprovados. O Inpa possui nove programas de pós-graduação e um em ampla associação com a Universidade Nilton Lins (Aquicultura – mestrado e doutorado).

Os selecionados são dos cursos de mestrado em Agricultura no Trópico Úmido (ATU), Biologia de Água Doce de Pesca Interior (Badpi), Botânica (BOT), Ciências de Florestas Tropicais (CFT), Clima e Ambiente (Cliamb), Ecologia (ECO), Entomologia (ENT) e Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (GCBEv).