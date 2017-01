Inscrições abertas para curso gratuito de Artista 3D para Jogos Digitais

Estão abertas as inscrições para o curso de Artista 3D para Jogos Digitais no Samsung Ocean, sediado na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O processo seletivo para a ‘Turma de Artista 3D’ selecionará 30 candidatos que deverão se inscrever até 13 de fevereiro. A capacitação é gratuita e será realizada entre os dias 6 de março e 20 de julho.

As inscrições devem ser realizadas na página http://oceanbrasil.com/ por meio do preenchimento do formulário de inscrição. A Turma de Artista 3D é um programa gratuito de capacitação em desenvolvimento de personagens e ambientes 3D para criação de Jogos em Realidade Virtual (RB) e Realidade Aumentada (RA) em equipamentos Samsung. Uma oportunidade de transformar ideias em soluções reais, o programa inclui um módulo de Introdução aos Jogos Eletrônicos, Modelagem 3D, Animação 3D e, por fim, Iluminação 3D. O curso ainda propicia networking com os professores do Ocean, especialistas da Samsung e de seus parceiros.

SAMSUNG OCEAN

O Samsung Ocean, inaugurado em junho de 2014, é um centro de treinamento e capacitação para a criação de soluções móveis, voltado para universitários, desenvolvedores e aspirantes. São oferecidos cursos livres (aulas de aproximadamente 4 horas sobre um assunto) e intensivos (cursos semestrais com 200 horas de carga horária).

Em Manaus, o Ocean é resultado de uma parceria estabelecida entra a UEA e Samsung. A multinacional sulcoreana também conta com uma unidade do Ocean situada em São Paulo e gerida em parceria com a Escola Politécnica de São Paulo (Poli-USP). A agenda completa de treinamentos e outras informações podem ser acessadas no site http://www.oceanbrasil.com ou no aplicativo OCEAN disponível no Google Play.