Inscrições para ‘Escola de Iniciação Esportiva’ e ‘Atividades Comunitárias’ iniciam nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (1º de fevereiro) até a próxima sexta (dia 10), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), vai oferecer 2.600 vagas para os programas de “Escola de Iniciação Esportiva”(EIE), que compreende crianças e jovens de 6 a 16 anos, e de “Atividades Comunitárias“, direcionado às pessoas a partir dos 17 anos. As inscrições acontecem de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na entrada do complexo da Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, 400, Dom Pedro, zona centro-oeste.

“Os dois programas visam levar à comunidade qualidade de vida, a disseminação do esporte, e o investimento na base. Ambos são para faixas etárias diferentes e acreditamos que terá boa aceitação por parte do público. Nossos profissionais são preparados e estão habilitados para atender de maneira satisfatória aqueles que desejam aprender uma modalidade e até os que pretendem seguir carreira no esporte”, destacou o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Para a “Escola de Iniciação Esportiva” são ofertadas 1.400 vagas, duzentas a mais do que ano passado, e os interessados poderão optar por 12 modalidades, sendo tênis de mesa, atletismo, judô, boxe, luta olímpica, ginástica rítmica, ginástica artística, xadrez, vôlei, basquete, futsal e handebol. As aulas acontecem em dois turnos: das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30. Cada turma tem até uma hora e meia de aula, e no dia da inscrição a pessoa recebe o cronograma de atividades.

Pelas “Atividades Comunitárias” serão ofertadas três modalidades, sendo caminhada orientada, ginástica e aula de ritmos. Os interessados têm opção de dois horários para a prática: das 6h às 8h30 e das 18h às 20h. As aulas são diárias, de segunda a sexta-feira, e tem um total de 1.200 vagas.

“No caso da ‘Escola de Iniciação’, cada criança ou jovem tem direito a três aulas alternadas por semana, sendo segunda e quarta ou terça e quinta e todas as sextas-feiras. Enquanto que as Atividades Comunitárias acontecem todos os dias, menos no final de semana. Além disso, os alunos da Escola tem ao menos dois Festivais Desportivos, por ano, que oferecem o dinamismo da competição e conscientiza o atleta sobre a importância dos campeonatos. Tudo é pensado visando a formação como cidadão e atleta”, destacou a coordenadora dos programas, Lilian Valente.

Ainda segundo Lilian, a grande novidade deste ano é a Luta Olímpica, que será oferecida pela Escola de Iniciação, e deve ter grande procura. “A luta olímpica sempre foi bastante pedida e é um esporte que proporciona resultados maravilhosos para nosso Estado. Por isso, este ano ela vem como a grande novidade, e tenho certeza que muitos dos novos alunos vão ser destaque pelo circuito local e nacional”, disse.

Inscrições – As aulas da “Escola de Iniciação Esportiva” e das “Atividades Comunitárias” iniciam no dia 13 de fevereiro e todas são realizadas no complexo da Vila Olímpica de Manaus. Nos dias das inscrições, o trabalho adotado será para uma efetuação rápida de matrículas e para ambos os programas é cobrado o valor de R$15 mensal.

“As pessoas não precisam se preocupar com fila ou madrugar na Vila, pois o método de matricula será rápido e teremos muitos profissionais para atendimento. O pai, mãe ou responsável pode vir tranquilo, portando os documentos necessários”, destacou.

No ato da inscrição, são pedidos os seguintes documentos para quem desejar participar da Escola de Iniciação: 2 fotos, comprovante de residência, certidão de nascimento (1 xerox) e comprovante de escolaridade. Enquanto que para as Atividades Comunitárias é pedido: 2 fotos, comprovante de residência, certidão de nascimento (1 xerox), RG e laudo médico.

