Instituições estão liberadas a captar recursos para projetos

Nesta semana, o Ministério da Saúde liberou a captação de recursos de financiamento para projetos aprovados nos Programas Nacionais de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e no de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas). O prazo vai até o dia 31 de dezembro deste ano. As entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos, nas áreas da oncologia e da pessoa com deficiência, que foram aprovadas pelo Ministério da Saúde, podem captar doação de pessoas físicas e jurídicas para os projetos nessas áreas, que serão deduzidas no Imposto de Renda, até 1% do imposto total devido. Este ano, o Ministério da Saúde autorizou R$ 92 milhões em incentivos fiscais. Quem explica mais é o coordenador Gera l de Programas e Projetos de Cooperação Técnica do Ministério da Saúde, Carlos Eduardo Souza. “O Ministério da Saúde tem procurado melhorar a estrutura ano a ano para ir tratando desses programas. Não só pelo potencial que eles têm, de trazer uma contribuição efetiva para o Sistema Único de Saúde, mas também pela possibilidade que os doadores têm, de dar uma contribuição e ter algum tipo de benefício por essa contribuição que eles podem dar. E aí eu estou me referindo à lógica do programa, que ele pode captar doações de pessoas físicas ou jurídicas, que podem abater um percentual dessas doações no imposto de renda que elas têm de recolher”.

As instituições interessadas em participar dos programas, precisam se credenciar junto ao Ministério da Saúde, entre 1º de junho e 31 de julho de cada ano. O projeto apresentado deve conter informações como capacidade técnico-operativa da instituição para execução do projeto, ações e serviços a serem utilizados, estimativa de recursos financeiros e físicos que vão ser empregados, período de execução, entre outros itens. Para mais informações acessewww.saude.gov.br

Reportagem, Janary Damacena.