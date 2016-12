Instituto da Mulher recebe equipamentos doados pelo Consulado do Japão

O Instituto da Mulher Dona Lindu realizou nesta terça-feira, 27 de dezembro, a solenidade de entrega de equipamentos de suporte ao atendimento de bebês prematuros, doados pelo Consulado do Japão em Manaus. Os equipamentos foram adquiridos através de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e o Consulado do Japão, e deve melhorar o trabalho na área de Neonatologia do Instituto, que fica no bairro Adrianópolis, zona sul da capital.

O convênio possibilitou a entrega de três incubadoras, dois berços aquecidos, seis aparelhos de fototerapia, um aparelho de babypap e seis balanças digitais. Os equipamentos serão utilizados no atendimento aos bebês prematuros atendidos pela unidade de saúde. “O consulado do Japão tem essa linha de financiamento de projetos com o objetivo de melhorar a assistência a grupos específicos. Esses equipamentos são de última geração e vão substituir os antigos que já se desgastaram, uma vez que uma UTI Neonatal necessita de novos materiais para poder atender melhor esses bebês”, explica a diretora do Instituto da Mulher, Grasiela Leite.

Essa é a segunda entrega de equipamentos adquiridos através do convênio com o Consulado do Japão. A primeira entrega foi realizada em 2014 e foram doadas quatro incubadoras, dois berços aquecidos, dois aparelhos de fototerapia, dois aparelhos de babypap e duas balanças digitais. Com a primeira e segunda entrega, o Instituto da Mulher totaliza o recebimento de sete incubadoras, quatro berços aquecidos, oitos aparelhos de fototerapia, três aparelhos de babypap e oito balanças digitais. O valor investido na compra desses materiais é de U$101.270.000.

O Consulado do Japão em Manaus tem a finalidade de contribuir para melhorar a qualidade de vida da população e estreitar o relacionamento do Japão com a região. O convênio faz parte do Programa de Assistência Governamental do Japão. “Esse programa é baseado no desejo do povo japonês de participar dos esforços de solucionar as necessidades básicas dos países amigos. O recurso financeiro vem do imposto do povo japonês, por isso, que o consulado-geral do Japão em Manaus deseja que os equipamentos adquiridos estejam bem utilizados para o bem daqueles bebês prematuros”, afirmou o Cônsul Geral adjunto do Japão em Manaus, Takahiro Iwato.

Apoio- O secretário estadual de saúde, Pedro Elias, destacou que esse convênio com o Japão tem sido fundamental por colaborar com a estrutura da saúde do Estado. “O Governo do Japão já é parceiro do Brasil na área da saúde há algum tempo, tanto que já tivemos doações importantes para o hospital Getúlio Vargas, e de ambulâncias UTI para o Hospital Francisca Mendes, há 4 anos, e agora recebemos essas doações para o (Instituto) Dona Lindu. Em meio a essa crise que enfrentamos, essas parcerias são fundamentais para dar uma assistência melhor nessa área materno-infantil”, comentou.

Equipamentos – As incubadoras são equipamentos importantes no atendimento aos bebês prematuros, pois permitem colocar esses bebês em um ambiente semelhante ao que uma mãe tem no útero materno e continuar seu desenvolvimento até que possa ser transferido para o método canguru. Os berços aquecidos já fazem parte do padrão dos equipamentos disponíveis nas maternidades da rede estadual de saúde por oferecerem maior conforto aos bebês.

Os aparelhos de fototerapia são essenciais no tratamento de bebês prematuros com diagnóstico de icterícia, doença caracterizada pelo amarelamento excessivo da pele, causado pelo excesso de bilirrubina no sangue. Os aparelhos de babypap são utilizados para auxiliar o tratamento de patologias respiratórias em bebês prematuros e as balanças digitais são fundamentais para acompanhar a evolução do ganho de peso por esses bebês.