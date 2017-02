IPAAM aumenta taxas expedidas pelo órgão

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) aumentou os valores das taxas expedidas pelo órgão. O reajuste anual que começou a vigorar desde o dia 1º de janeiro foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 16 de janeiro de 2017, através das portarias nº 8 e portaria nº 9.

A taxa de expediente foi reajustada de R$ 13,13 para R$ 14,10. Já a taxa de inclusão e/ou exclusão de veículos e embarcações nas licenças ambientais terá o valor de R$ 141,01 por solicitação.

As taxas estão previstas na Lei Estadual 3.785/2012 e foram corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016.