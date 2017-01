Ipaam e Sema participam de reunião do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal

A diretora-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Ana Aleixo, viaja nesta quarta-feira (25) para Macapá (AP) para participar do Fórum de Secretários de Estado de Meio Ambiente, reunião que faz parte do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, evento anual que ocorrerá entre os dias 26 (quinta-feira) e 27 (sexta-feira) de janeiro.

Também integram a comitiva regional o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Antônio Stroski, e o secretário executivo da Sema, Thierry Acanthe. Stroski também é secretário executivo do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia.

Na pauta, vão constar assuntos como: incentivos econômicos à conservação ambiental; Agenda Climática (na qual será feito um breve relato da participação na COP22), Desmatamento na Amazônia e nos Estados, entre outros. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fará um pronunciamento na ocasião, bem como haverá a assinatura conjunta da criação do Conselho Nacional dos Secretários de Meio Ambiente.

“Estes encontros são importantes para alinharmos as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente no que envolve a região Amazônica e trocarmos experiências”, frisou Ana Aleixo.

O IPAAM é o órgão executor da política de meio ambiente do Amazonas, vinculado ao sistema Sema.

13º Fórum de Governadores* – Os governantes e gestores de oito estados que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins vão se reunir para debater problemáticas comuns e políticas públicas que podem ser desenvolvidas em conjunto para fortalecer o desenvolvimento da Amazônia e cobrar com mais apoio e ações do governo federal.

No dia 26, quinta-feira, ocorrem as discussões técnicas entre os secretários estaduais de Meio Ambiente, Educação, Saúde, Segurança Pública, Assistência Social, e gestores Infância e Adolescência. Eles irão se reunir em encontros fechados na Escola de Administração Pública (EAP) e na Residência Oficial do Governo do Amapá.

Já no dia 27, sexta-feira, no Ceta Ecotel, em Fazendinha, os governadores Waldez Góes (AP), Simão Jatene (PA), José Melo (AM), Flávio Dino (MA), Tião Viana (AC), Marcelo Miranda (TO), Pedro Taques (MT), Confúcio Moura (RO), e a governadora Suely Campos (RR) vão se reunir para debater e formatar, a partir das propostas decididas no dia 26, a carta do Amapá. O documento conterá as principais reivindicações e pautas conjuntas dos estados da Amazônia Legal. Ele será encaminhado ao Planalto.

*Com informações do Governo do Amapá.

