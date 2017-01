Iranduba da Amazônia apresenta elenco para temporada 2017

O Iranduba da Amazônia apresenta nesta segunda-feira, dia 30, às 15h, o elenco que vai fazer parte da temporada 2017 e que deve disputar o Amazonense de Futebol Feminino, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Liga Nacional Sub-20. Na apresentação estarão presentes o presidente do time, Amarildo Dutra, o diretor executivo do Iranduba, Lauro Tentardini, o técnico Sérgio Duarte e o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima.

Na ocasião, além da apresentação dos 33 nomes que vão integrar o Hulk, também serão anunciadas algumas novidades para o ciclo, como a comissão técnica que comandará as meninas. A apresentação será no Salão Bossa Nova, Arena da Amazônia.