Irmãos são presos com drogas e dinheiro no bairro Petrópolis

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Jeff David Mac Donald, prendeu em flagrante, na tarde da última sexta-feira, dia 23, por volta das 13h, os irmãos Alessandro do Nascimento Pereira, 20, e Alexandre Augusto Nascimento Pereira, 22, envolvidos com o tráfico de drogas na zona Sul da capital.

De acordo com Jeff Mac Donald, os policiais civis chegaram até os infratores após o recebimento de denúncia anônima informando que os irmãos estariam comercializando drogas na residência onde moravam, localizada na Rua Grêmio, bairro Petrópolis, zona Sul. Em seguida a equipe de investigação do 6° DIP foi até o endereço indicado e montou campana.

“Quando os infratores perceberam a nossa presença jogaram as drogas para o telhado da casa ao lado, ação acompanhada pela nossa equipe. Uma criança de 11 anos também estava no local com os irmãos. Com eles apreendemos dez trouxinhas de cocaína, uma porção média de cocaína, uma porção pequena de cocaína, duas porções médias de maconha e R$ 245 em espécie”, explicou a autoridade policial.

Alessandro e Alexandre foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, a dupla será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) onde irá permanecer à disposição da Justiça.