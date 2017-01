Ito Melodia canta sucessos do Carnaval carioca em Manaus

Compositor renomado e por seis vezes ganhador do ‘Estandarte de Ouro’ como Melhor Interprete no Carnaval Carioca, Ito Melodia é presença garantida no Baile do Hawaii 2017. Ele se apresenta juntamente com a a bateria da Escola de Samba ‘Aparecida’ no dia 11 de fevereiro, às 22 horas, na Piscina Vitória Régia do Tropical Hotel. Ele entoa os grandes sucessos de carreira ao lado da Escola de Samba Aparecida.

Ito Melodia está a mil com os preparativos para entoar mais uma vez o samba da União da Ilha do Governador na Marques da Sapucaí. “Este período é de muito cuidado com a voz e com o corpo. Estou fazendo sessões de fonoaudiologia, aula de canto e academia pra chegar preparado na avenida”, conta o sambista.

Ele fala que está bem animado para o Baile do Hawaii e que irá atender aos pedidos dos seus fãs, além de entoar os grandes sucessos que o consagraram como músico. “Eu vou incorporar (risos)… Ouvi falar que o Baile do Hawaii é uma das festas mais badaladas da cidade. Estou ansioso e vamos fazer todo mundo sambar”, completa o cantor.

Ito Melodia já desembarcou por várias vezes em Manaus e que tem admiração muito grande pela cidade e pelo seu público. “Já tive aí fazendo show várias vezes. É um dos lugares mais bonitos que já visitei na vida, adoro Manaus!”, confidência o cantor.

Ele ressaltando que a noite será de muito samba e que se depender dele o público presente enfrentará uma maratona de samba. “Espero que o público esteja preparado pra encarar a maratona das escolas”, conclui.

O início

Desde muito jovem, ainda criança ele começou a frequentar a quadra e as rodas de samba na União da Ilha, acompanhando o pai. Em 1992, Ito começou a ser preparado para substituir Aroldo. Passou por diversos setores da composição da Escola, seu inicio foi no apoio no carro de som da escola e gravou o clipe do samba “Sou Mais Minha Ilha”, nas chamadas de tevê do Carnaval Globeleza.

Em 1996, foi promovido para intérprete principal da União da Ilha, dividindo o cargo com Aroldo, o samba enredo era “A Viagem da Pintada Encantada”.

No ano seguinte, já com Aroldo aposentado, Ito foi o protagonista, conduzindo a escola com o samba ‘Cidade Maravilhosa – o Sonho de Pereira Passos’.

No ano seguinte, ainda jovem mudou de escola e foi defender o samba da ‘Porto da Pedra’, no carnaval de 1999, no Grupo de Acesso. A escola de São Gonçalo conquistou o vice-campeonato na categoria e ascendeu ao Grupo Especial, onde permaneceu por três anos.

Consagração

Posteriormente, ele regressa para a “escola de coração” União da Ilha em 2002, ano em que a escola retornava ao Grupo de A. ainda no mesmo ano, foi um dos compositores do samba da ‘Unidos da Ponte’, onde conquistou seu primeiro ‘Estandarte de Ouro’, como melhor samba do Grupo de Acesso.

Mais tarde em 2010, ele ganhou o Estandarte de Ouro de melhor intérprete e de melhor samba do grupo de Acesso, este defendido pela ‘Império da Tijuca’ e em 2011, e ainda arrebatou o ‘Tamborim de Ouro’.

Em 2016, Ito Melodia foi contratado pela agremiação paulista ‘Mocidade Alegre’. Ano a escola comemora o seu cinquentenário no carnaval 2017, ano em que levará para o Anhembi o enredo “A Vitória Vem da Luta, a Luta Vem da Força e a Força… Da União” para dividir o samba-enredo com Tiganá, puxador oficial.

Ito Melodia está em estúdio para gravar o seu segundo CD, que terá a música “Comunidade” como carro chefe, que está sendo preparado para ser lançado após o Carnaval, que trabalhará em turnê pelo Brasil.