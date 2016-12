Jacarés aparecem durante chuva torrencial na cidade de Manaus

A capital do Amazonas viveu uma terça-feira de chuva torrencial. De acordo com a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, muitas ocorrências foram registradas. Quatro pessoas morreram soterradas, casas foram alagadas, áreas de risco estão em alerta e até jacarés apareceram. Isso mesmo! Jacarés.

No Distrito Industrial I, zona sul, dois répteis surgiram, na Avenida Manaus 2000. Os animais foram encontrados por populares.

A cena inusitada, chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. Rapidamente, as imagens ganharam as redes sociais. Não há informação se os jacarés atacaram as pessoas que passavam pela região. Os répteis ficaram amarrados, até a chegada das autoridades.

Veja: