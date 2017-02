Jôci Carvalho faz shows sexta e sábado em Manaus

Recém chegada de shows no interior do Amazonas, Jôci Carvalho já retoma agenda de apresentações em Manaus. Na sexta-feira (3), o sertanejo é na Confraria do Petisco; já no sábado (4) a diva aterrissa no Zero 92, com show marcado para 22h.

Regime fechado (Simone & Simaria), Vidro Fumê (contatinhos do Pai), O nome dela é rapariga (Naiara Azevedo), Sem tirar a roupa (Maiara e Maraisa) são algumas das novidades no repertório da cantora amazonense. “As mulheres são sucesso no sertanejo. E eu adoro cantar os sucessos delas. O público pede e eu atendo”, diz empolgada Jôci Carvalho.

Para 2017, a cantora prepara muitas novidades, inclusive o lançamento de um single inédito que deve ser gravado no Rio de Janeiro, na Cia dos Técnicos, um dos estúdios mais renomados do País.