Jogão! São Caetano e Rexona realizam treinos

Na véspera da terceira partida da Superliga Feminina em Manaus, o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e o Rexona-Sesc (RJ) realizaram nesta quinta-feira, dia 2, o treino no local do jogo, na Arena Amadeu Teixeira, e ambos saíram satisfeitos com a estrutura do local e cheios de expectativa para este clássico que coloca frente a frente paulistas e cariocas. A partida ocorre nesta sexta-feira, dia 3, às 19h30, e o evento recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

De volta à quadra da Arena Amadeu, mesmo lugar que ele esteve em 2007 com a seleção brasileira masculina pela Copa América de Vôlei, o treinador Bernardinho não deu descanso às meninas e afirmou que o adversário é forte. Portanto, nada mais certo que afinar o “passe” das jogadoras, que ainda estão em processo de aclimatação.

“É um jogo duro para nós. Treinamos ontem à noite, agora hoje pela manhã e vamos fazer o melhor e recuperar quem precisa recuperar e ir para o jogo. O São Caetano tem jogadoras experientes, com a Fernanda e a Diana, que complicam muito a nossa vida, mas temos que saber da nossa equipe e montar estratégias”, afirmou o ex-técnico da seleção brasileira, ao comentar sobre a Arena.

“Normalmente não jogamos em ginásios assim, grandes, na Superliga. O São Caetano está mais acostumado, ainda temos três treinos para a gente se adaptar e espero que o público compareça”, frisou Bernardinho.

Sem a líbero Fabí, que está lesionada, o treinador vai mandar à disputa uma promessa da equipe. Trata-se da jovem Vitória, que ficará com a responsabilidade de substituir a bicampeã olímpica. Essa será a primeira vez que a jovem de 21 anos vai assumir o posto de titular pelo Rexona.

“Dá um friozinho na barriga substituir uma grande jogadora. Mas conto com minha equipe para estar ao meu lado me ajudando. É uma oportunidade incrível e vou dar o meu melhor”, revelou a ex-jogadora da seleção brasileira Juvenil.

Primeiro treino – As meninas do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) desembarcaram em Manaus no início da madrugada desta quinta-feira, dia 2, e logo pela manhã já estavam em quadra. As anfitriãs que escolheram Manaus para sediar a terceira partida na Arena Amadeu Teixeira realizaram um treino leve voltado para o lado forte do rival, investindo no ataque e defesa, que foram treinados a exaustão.

“Vamos pra cima. A gente vai ter que fazer um bom saque para quebrar as bolas de velocidade delas e ter um bom volume de jogo, uma boa defesa”, disse a líbero, Erica.

No primeiro treino na capital amazonense, a preocupação do treinador Haírton Cabral foi com a parte física das atletas. A etapa de treinos em São Paulo e a viagem obrigaram o treinador a diminuir o ritmo da primeira preparação.

“A gente tem que se voltar para o aspecto físico. O treino foi uma carga menor, estava previsto para uma hora e fizemos menos justamente para recuperar as meninas da viagem. A equipe treinou forte essa semana e diminuímos um pouco o ritmo nessa manhã. À noite vamos trabalhar a parte tática”, disse.

Paraenses enfrentam 41h de barco – A vinda de grandes espetáculos esportivos para Manaus não tem empolgado somente os Amazonenses. Desta vez, a vinda do time de Bernardinho atraiu um grupo de amantes do vôlei, do estado vizinho: do Pará.

Depois de terem enfrentado mais de 41 horas de barco de Óbidos, distante 800 quilômetros de Belém até Manaus, o grupo formado por 12 amigos chegou às 5h e foram logo para a Arena Amadeu Teixeira.

“É uma oportunidade única acompanhar o Rexona em Manaus. Saímos na terça-feira ao meio-dia e chegamos hoje às 5h. Sempre quando tem eventos grandes eu venho. A última vez foi no jogo do Flamengo (contra o Vasco) ano passado. Algumas meninas que vieram gostam de vôlei e são da seleção amadora de Óbidos”, contou.

Treinos – Todos na Amadeu Teixeira

*Todos os treinos do São Caetano são abertos à imprensa, o do Rexona somente na quinta, mas pode sofrer alterações.

Quarta – 01/02

Rexona– 19h30 às 21h

Quinta – -2/02 (treino do Rexona, pela manhã, aberto à imprensa)

São Caetano – 9h às 10h30

Rexona – 11h às 12h30

São Caetano – 17h30 às 19h30

Rexona – 20h às 22h

Sexta- 03/02

São Caetano – 9h às 10h30

Rexona – 10h30 ao meio-dia

Ingressos – O ingresso para São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ) tem valor único de R$30 (arquibancada superior), R$50 (arquibancada inferior), R$100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

A venda no único ponto físico, na Arena Amadeu Teixeira, é de 9h às 18h, e no dia do jogo, segue até às 20h30. O público ainda tem a opção de realizar a compra também pelo site www.guicheweb.com.br/. Os bilhetes poderão ser adquiridos no dinheiro ou cartão de crédito.

Ingressos/ Valores

Arquibancadas Superior

Preço único de R$30

Arquibancada Inferior

Preço único de R$50

Entradas VIP (cadeira)

Valor: R$100