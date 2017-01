Jogo de empurra-empurra segue Governo, Prefeitura e Sinetram no transporte coletivo

Por meio de nota o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), informa que para “diminuir os transtornos” dos usuários das linhas 013, 122, 213, 215 355, 418 e 713 que vão até bairro Mauazinho e o Porto da Ceasa, ambos na zona leste de Manaus, foram disponibilizados dois ônibus estão fazendo a coleta de forma gratuita dos usuários dessas duas localidades até a Bola da Gilette.

De acordo com o departamento jurídico do Sinetram, esse procedimento será feito até que o Poder Concedente, no caso a Prefeitura de Manaus, defina como vai ficar a operação, pois as empresas, segundo o Sinetram, estão inadimplentes quanto ao IPVA, posto que não foram remuneradas em planilha para pagar o tributo desde 2015, contando com isenção por parte do Estado.

Amazonas Notícias