Jornalista parintinense relata drama ao ser assaltada em plena luz do dia!

“Agradeço muito não ter sido abordada com violência e não ter mais alguém comigo disposto a ir atrás dos caras”, disse

No dia 17 de dezembro, a jornalista e fotógrafa parintinense, Tereza Almeida passou por momentos de apuro, na outrora pacata cidade de Parintins. Por volta das 12h, num sábado, ela foi abordada por dois assaltantes que levaram o celular dela. Parece irrisório, mas de acordo com relato da vítima, a sensação é muito ruim e poucos suportam a tensão. Em texto publicado no Facebook, Tereza detalha tudo o que passou e reforça o clima de insegurança que vive Parintins.

Leia na íntegra:

Daqueles acontecimentos que nunca achamos que vai ocorrer com a gente…

Sempre me julguei cuidadosa e precavida até certo ponto, mas descobri que pra bandido não tem isso não.

Sábado, dia 17, saí de casa, como sempre faço, com celular no bolso. Era por volta das 11h30 quando fui pra fazer umas compras. Tudo muito rápido, pois já ia fechar o comércio. Fiz o percurso Casa do Marisco, Feira do Bagaço, Casa Góes e quando cheguei na Casa Sony era 12h em ponto. Já estavam baixando as portas, motivo pelo qual não entrei para o estacionamento, e já fui parando do outro lado da rua mesmo.

Tava cheia de sacolas e no momento que baixei o descanso da moto, que considerei um segundo de distração, dois caras encostaram do meu lado e puxaram meu celular. A princípio, achei que fosse algum colega tirando brincadeira, pois atrás de mim estava um tricicleiro e na frente da Casa Sony várias pessoas. Somente no momento que o carona ,(que puxou o celular) disse para o piloto “vai! Vai!”, me toquei que tinha sido vítima de assalto.

Perplexa ainda comecei a gritar pra ele me devolver e a gesticular para as pessoas perto que tinham me roubado. Tudo em vão. Os caras numa moto velha, de capacete aberto, em pleno dia, numa rua do centro, movimentada, conseguiram êxito. Mais um ponto pro crime. Menos um pro cidadão de bem.

Daí em diante começou uma sucessão de transtornos, dois chips pra cancelar (que só consegui com a ajuda de um amigo por Manaus). Pra desbloquear denovo contei com a ajuda de uma amiga que frescou com a atendente daVivo por telefone até conseguir. Na hora de resgatar a linha mais raiva. Nenhuma revenda da Vivo faz o serviço aqui, a menos que você migre para um plano pós-pago. Era isso ou trocava de número.

Optei pelo resgate, haja vista que meu número tem 15 anos e é o que uso para trabalho. E nele existia uma agenda que cultivei ao longo de alguns anos de imprensa e que depois se tornaram meus clientes na doceria.

Enfim, não bastasse tudo isso, ainda tive que lidar com julgamentos de pessoas que se sentem no direito de dar lição de moral do tipo: “ah, mas tu vacilou, marcou bobeira, pediu pra ser roubada”. Pra mim quem critica vítima defende o ladrão.

Duas coisas que agradeço muito desde o ocorrido foi não ter sido abordada com violência (podiam ter me cortado com faca ou coisa parecida) e não ter mais alguém comigo disposto a ir atrás dos caras (porque eu ia, só precisava de mais um doido que topasse), haja vista que é a reação natural de qualquer pessoa diante disso.

E provavelmente não estaria aqui pra contar esse fato porque vocês já sabem pra quem termina ruim uma história dessas, pois bandido não tem nada a perder.

Passado tudo isso quero informar que continuo com o mesmo número e conto com a ajuda e paciência de quem tem meu contato que me envie uma msg pra eu salvar novamente minha agenda.

E como lição aprendi que nós cidadãos trabalhadores que compramos nossos objetos com muito sacrifício devemos andar com eles escondidos pois os ladrões, bandidos se acham no direito de tomar pelo simples fato de verem você usando ou andando com eles por aí.