José Medeiros pretende concorrer Presidência do Senado

Senador José Medeiros (PSD-MT) deve se candidatar à presidência do Senado no próximo mês. José Medeiros esteve com o Presidente da República Michel Temer em Mato Grosso para discutir uma pauta dos caminhoneiros do estado e foi quando aproveitou e anunciou sobre a candidatura, no fim da tarde da última quinta-feira.

Segundo Medeiros, a decisão contou com o apoio de um grupo de senadores que em uma conversa sugeriram que houvesse um segundo turno na disputa pela presidência.

Ainda que a candidatura de José Medeiros não tenha sido confirmada oficialmente, o parlamentar Eunício Oliveira (PMDB-CE) deve se candidatar também, no qual recebe o apoio do atual presidente Renan Calheiros (PMDB-AL), já que, pela proporção no Senado, cabe aos peemedebistas avaliarem o caso que será cabeça de chapa.

Reportagem, Tayssa Bryto