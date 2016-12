José Ricardo lança candidatura à presidência da Assembleia

O deputado José Ricardo Wendling (PT) afirmou hoje (21) que é can­didato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), cuja eleição acontece às 15h desta quinta. “Defendo uma Assembleia independente, fiscalizadora, transparente e debatendo propostas para melhorar a vida da população amazonense. Um parlamento que valorize seus servidores e utilize bem os recursos públicos, para que retornem em políticas públicas para todos e todas. Este Poder precisa, de fato, ser a “Casa do povo” e representá-lo dando o bom exemplo”, de­cla­­rou.

Para ele, quem pretende ser candidato tem que debater as propostas que defende para a melhoria deste parlamento estadual. Uma das suas propostas e que considera importante, por exemplo, é a que prevê que a Assembleia trabalhe com a participação popular, autonomia em relação ao poder executivo e, acima de tudo, com transparência.

“É preciso realizar debates sobre os grandes temas de interesse da população amazonense, como o orçamento público. Este poder não pode ser subserviente ao Governo ou a qualquer outro poder. Também precisamos valorizar os servidores da Assembleia, para que seja fortalecida com funcionários melhor remurados, por meio da revisão do Plano de Cargos e Carreiras e realização de concurso público”, disse o deputado, comparando os salários iniciais dos servidores efetivos da Aleam e do Tribunal de Contas do Estado (TCE): enquanto os da Aleam começam a carreira recebendo R$ 2.153, os do Tribunal de Contas têm ganhos de R$ 6.543, três vezes maior, sendo que é um órgão auxiliar do poder legislativo.

O parlamentar destacou ainda proposta de que a Corregedoria/Ouvidoria da Assembleia seja atuante e que apure denúncias e irregularidades cometidas pelos deputados. “Cito como exemplo a denúncia de hoje, de que parlamentares desta Casa estariam envolvidos na Operação Cauxi. Era pra corregedoria acompanhar de perto as investigações. Se os parlamentares foram denunciados injustamente, que a verdade apareça, sobretudo, para protegê-los. Mas, do contrário, é preciso haver punições”.

E citou também as outras dez propostas: que o poder legislativo volte a exercer a função fiscalizadora; que estabeleça um canal de diálogo com a sociedade civil para melhorar os mecanismos de controle e de transparência sobre os recursos da Aleam; que as comissões permanentes funcionem regularmente; que haja revisão do Regimento Interno da Casa, garantindo ainda seu pleno funcionamento; que tenham mudanças no sistema de eleição da Mesa Diretora, garantindo a presença de parlamentares mulheres; que os programas da TV Aleam sejam veiculados em canal aberto e que seus arquivos sejam transformados em fontes de pesquisa, além de que somente considerem regimes de urgência para os projetos do executivo após debate com os secretários das respectivas pastas e de haja incorporação do colegiado de líderes das decisões políticas e implementação do Código de Ética da Assembleia.

Em setembro deste ano, José Ricardo apresentou dois projetos de Resolução na Aleam: um que institui o Orçamento Participativo na Casa, com intuito de viabilizar a participação dos parlamentares, servidores efetivos e comissionados e a sociedade civil na designação dos recursos financeiros do poder legislativo; e o que institui o Conselho de Transparência e Controle Social da Assembleia, que consiste num colegiado para discutir e aconselhar a Mesa Diretora e a diretoria da Casa, visando criar no Poder Legislativo a política da transparência, acesso à informação, fiscalização e controle da sociedade sobre os atos desta instituição.

Deputado cobra a convocação do secretário da Sefaz

José Ricardo comentou nesta quarta denúncia de que o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Afonso Lobo, seria um dos sócios da Tapajós Perfumaria Ltda., que tinha como sócios, até 2010, os donos da Tapajós Comércio de Medicamentos Ltda., que faturou mais de R$ 36 milhões, desde 2010, em negócios com o Governo do Amazonas. “O secretário justifica que não haveria impedido legal ocupar cargo público e ser dono de uma empresa que tem negócios com o Estado. Mas existe o lado da ética, da moral. É alguém que ocupa cargo de decisão, que firma convênios. Ou ele não permite que esse tipo de negócio aconteça ou pede pra sair do cargo”.

Para o deputado, se parlamentares da Assembleia querem convocar o secre­tário e até mesmo instalar uma CPI, têm seu apoio. Ele tem requerimento já aprovado pela Mesa Diretora para convocar Afonso Lobo a prestar esclarecimentos sobre os atrasos nos pagamentos de servidores terceirizados da saúde, mas, até hoje, não compareceu. “Ele precisa vir a esta Casa, tanto para falar sobre a situação da saúde quanto para esclarecer esses fatos recentes. E, por que não instalar uma CPI, que tem o papel de investigar indícios de irregularidades e fatos duvidosos?”, questionou.