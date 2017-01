José Ricardo participa de reunião sobre o sistema penitenciário, visita Compaj e Vidal Pessoa

Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), o deputado José Ricardo Wendling (PT) participou hoje pela manhã (10) de reunião promovida pela Pastoral Carcerária sobre o sistema penitenciário, no auditório do Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus (Cefam), Centro. O encontro foi promovido pela Pastoral Carcerária e contou também com a presença do representante da entidade em nível nacional, Pe. Valdir Silveira; do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, deputado federal Pe. João Carlos Siqueira (PT/MG), além de algumas entidades e familiares dos presos assassinados nesse massacre, que denunciaram diversas irregularidades, como falta de comida e remédios, assistência médica e social e até falta de água. E mais: afirmaram que as autoridades locais sabiam das ameaças de morte e de possíveis rebeliões e não “faziam nada”, enfatizando que essa foi uma tragédia anunciada.

À tarde, José Ricardo acompanhou a visita feita pelo deputado Pe. João Carlos e Pe. Valdir ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que fica no KM 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), mas somente na área administrativa. Não foi permitida a entrada na ala dos presos. A administração penitenciária alegou que a situação ainda era de tensão e que não havia o controle da segurança do local. A direção do presídio expôs a atual situação do local, a estrutura e as dificuldades. “Vimos muitas famílias do lado de fora, um pouco distantes. A visita está suspensa, mas hoje já começaram a liberar a entrada de alimentos e medicamentos”, disse ele, que logo depois seguiu com a equipe para a Cadeia Feminina, que disse não ter foco de rebelião e não estar superlotada. Agora no final do dia, todos foram em visita à Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro, onde se encontram até o momento.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Aleam irá cobrar providências urgentes do Estado sobre as mortes, fugas e esse caos que se formou no sistema prisional, além de pedir investigação nesse contrato com a empresa Umanizzare, que pode resultar num pedido de CPI. “Também vou cobrar que o Estado chame com urgência os novos defensores aprovados no último concurso para ampliar a justiça no Amazonas. As várias instituições públicas devem ser cobradas nas suas responsabilidades”, completou.