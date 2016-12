Josué Neto confirma apoio do PSD à candidatura de David Almeida

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PSD), declarou nesta quarta-feira (21) que o Partido Social Democrata, dirigido no Estado pelo senador Omar Aziz, está unido apoiando a candidatura do segundo vice-presidente da Casa, deputado David Almeida (PSD), para presidir o Legislativo no biênio 2017/2018.

Segundo José Neto, o deputado David Almeida é um forte candidato para administrar a Casa nos próximos dois anos, porque vai dar continuidade ao trabalho iniciado por ele nos últimos anos de abrir as portas do parlamento à sociedade amazonense. “Fazemos parte de um mesmo time que quer continuar próximo da população”, frisou.

O presidente Josué disse se sentir à vontade em tratar da eleição da Mesa Diretora da Aleam por ser o único dos 24 deputados que não pode ser candidato à Presidência, porque está deixando o cargo após duas legislaturas (biênio 2013/2014 e 2015/2016).

Josué Neto disse ainda não fazer questão de fazer parte da Mesa Diretora da Casa no próximo biênio e nem ocupar uma comissão importante, porque pretende fazer dos dois próximos anos os melhores de sua vida política por conta da experiência adquirida na Presidência da Casa. “Farei isso para o bem deste Estado”, concluiu.