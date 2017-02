Jovem e adolescentes são presos após arrastões nas zonas Norte e Centro-Sul

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Henrique Brasil, prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira, dia 31, por volta das 15h30, Gabriel Nascimento da Silva, 19, e apreendeu dois adolescentes, de 15 e 17 anos, após eles cometerem uma série de roubos nas zonas Norte e Centro-Sul da capital.

De acordo com a autoridade policial, a equipe do 23º DIP chegou até os infratores após o recebimento de denúncia anônima informando que o trio e um quarto elemento, identificado como Anderson Gomes Vieira, 22, que está sendo procurado pela polícia, estariam cometendo roubos no bairro Novo Aleixo, na zona Norte da cidade.

Segundo Henrique Brasil, ao notarem que estavam sendo perseguidos pelos policiais civis os infratores, a bordo de um veículo modelo Symbol da montadora Renault e placas OAJ-1858, entraram na contramão na Avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona Centro-Sul, onde acabaram colidindo com outro veículo que trafegava pela via, modelo Picape Corsa, de cor branca e placas JWM-9101.

Após o acidente os infratores foram interceptados pelos policiais civis. Apenas Anderson Vieira conseguiu empreender fuga. No interior do carro foi encontrada uma mochila contendo objetos oriundos de roubos, com um aparelho celular pertencente a uma jovem de 22 anos. Henrique Brasil informou que o motorista da Picape Corsa sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul, onde recebeu atendimento médico.

Conforme a autoridade policial, o veículo ocupado pelos infratores foi roubado de um aposentado de 65 anos por volta das 16h da última segunda-feira, dia 30, na Avenida Cosme Ferreira, bairro São José Operário, zona Leste de Manaus. Na ocasião, a vítima foi abordada por quatro pessoas e uma delas portava uma arma de fogo.

Gabriel foi autuado em flagrante por corrupção de menores e associação criminosa, além de ser indiciado por roubo. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Já os adolescentes foram ouvidos no prédio do 23º DIP e ao término dos trâmites legais a garota de 15 anos e o rapaz de 17 anos foram levados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Ambos irão responder por ato infracional análogo ao crime de associação criminosa.