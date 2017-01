Jovem é assassinado no bairro Nova Esperança, em Manaus

Um jovem de 20 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (22), no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus. Após ouvirem tiros, moradores encontraram o corpo do jovem em via pública.

O crime ocorreu no cruzamento das ruas São Raimundo com Santa Terezinha, por volta das 1h40. Um morador, que prefere não se identificar, disse que ouviu o barulho de um disparo de tiro de arma de fogo. “Quando saíamos para verificar o que tinha acontecido o corpo do rapaz estava estirado na rua. Ninguém viu que atirou nele”, comentou.

A vítima foi atingida por um tiro nas costas e morreu no local. Uma equipe da Polícia Militar isolou a área até chagada da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística (IC).

O corpo foi resgatado pelo Instituto Médico-Legal (IML). A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(Com informações do G1)