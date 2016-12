Jovem é flagrado com com 32 trouxinhas de drogas no bairro Dom Pedro

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira, dia 21, por volta das 10h, Carlos Ioshi Rodrigues Sato, 20, e apreendeu a namorada dele, uma adolescente de 15 anos, envolvidos com o tráfico de drogas na zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com os policiais civis que compõem a equipe de investigação do 10° DIP, eles chegaram até os infratores após o recebimento de denúncia anônima. O flagrante ocorreu na casa onde o casal morava, no beco Dom Henrique, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. No imóvel foram apreendidas quatro trouxinhas de cocaína e 28 trouxinhas de pasta base.

“Nos deslocamos ao local indicado e ao avistarmos o casal fizemos a abordagem. Durante revista a um dos cômodos encontramos as substâncias entorpecentes”, explicou a equipe de investigação do 10° DIP.

Carlos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos trâmites legais na unidade policial o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça. Já a adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Em seguida ela será levada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão realizados os procedimentos cabíveis.