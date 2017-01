Jovem e menor de idade são presos tentando roubar ônibus do transporte coletivo

Policiais militares, durante a Operação “Aguia 1”, prenderam Vinícius Ronaldo da Silva (18) e um adolescente de 17 anos, após a dupla tentar assaltar um ônibus da linha 621 do transporte coletivo. O caso ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (27), na avenida Autaz Mirim, zona Leste da capital.

Segundo as autoridades, os criminosos, no total de três, estavam dentro do coletivo e ao perceber a presença da polícia tentaram fugir no sentido zona leste. Com o apoio da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atua na área, o trio foi localizado tentando escapar a pé, em direções diferentes. Ronaldo e o menor de idade foram capturados, mas um deles conseguiu fugir.

Durante a revista, os policiais encontraram com a dupla, uma arma de fogo escopeta calibre 12, com dois cartuchos para o mesmo calibre; uma faca, R$ 21,00, um relógio de pulso, cinco aparelhos celulares.

Vinícius Romualdo e o adolescente C. D. M. P, 17 ANOS, foram apresentados às autoridades de polícia judiciária do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.