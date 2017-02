Jovem é preso em flagrante por uso de documento falso durante cadastro em unidade prisional

A Policia Civil do Amazonas, por meio do delegado Danilo Bacarin, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), autuou em flagrante, na noite de quarta-feira, dia 1º, por volta das 18h, a jovem Ana Carolina dos Santos Silva, 19, por uso de documento falso.

De acordo com a autoridade policial, Ana Carolina teria praticado o crime de falsidade ideológica ao apresentar Registro Geral (RG) em nome de outra pessoa no momento em que realizava cadastro para entrega de materiais no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Conforme funcionários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a jovem, ao tentar se identificar na unidade prisional foi interceptada por uma agente penitenciária de plantão que notou que o documento de identificação apresentado por Ana Carolina estaria adulterado. Em seguida a infratora foi conduzida ao 19º DIP para a realização dos procedimentos cabíveis.

Segundo informações da Assessoria de Comunicação da Seap, está vetado o direito de Ana Carolina a visitação a qualquer unidade prisional da capital durante o período de 30 dias. A jovem foi autuada em flagrante por uso de documento falso e ao término dos trâmites legais na delegacia, ela será submetida à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona Sul da cidade.