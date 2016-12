Jovem sai para jogar futebol e desaparece

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Willian Rafael Marques de Menezes, 20, desaparecido desde o dia 21 de dezembro deste ano.

De acordo com a irmã dele, Neliziane Marques de Menezes Dourado, no dia em que desapareceu o jovem teria saído da casa onde mora, na Rua Pastor Benício Leão, quadra 22 do bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, informando que iria jogar futebol. Desde então ele não foi mais visto.

Willian é moreno, possui porte físico magro e cabelos tingidos de loiro. No dia em que desapareceu ele usava bermuda azul escura, blusa preta com estampa amarela e calçava sandálias brancas.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para o número: (92) 99105-1247.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Data de nascimento:10/07/1996.