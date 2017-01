Jovem são presos por tráfico de drogas durante ação policial na capital

Durante a ação da Polícia Civil, foi preso em flagrante, Lucas Andrade Pinheiro, 25, por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

A operação foi comandada pelo diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Geraldo Eloi, e contou, ainda, com reforços de policiais civis lotados no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), Assessoria Jurídica da instituição, além de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), a equipe de elite da Polícia Civil do Estado.

Conforme o diretor do DPM, os trabalhos tiveram início às 21h30 e seguiram até o início da madrugada deste sábado, dia 28.

A operação ocorreu em três etapas do bairro Compensa, e, também, os bairros Vila da Prata, Lírio do Vale, Santo Agostinho e São Raimundo. Ao longo da ação, pedestres foram abordados e revistados, bares e eventos noturnos, realizados em campos de futebol, foram fiscalizações pelas equipes.

Durante a ação da polícia, Lucas Andrade foi preso próximo a residência onde morava, localizada no beco Tibau, primeira etapa do bairro Lírio do Vale, zona Oeste. Com ele foram encontradas nove porções de drogas, com aspecto de cocaína, R$ 119 em espécie, e um aparelho celular. O jovem foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, Lucas foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

“Estávamos realizando diligências nessas duas zonas da cidade para coletarmos informações de delitos que ocorrem naquelas áreas. Quando estávamos em incursão pelo local, encontramos o rapaz em atitude suspeita, que ao avistar a polícia, tentou empreender fuga, mas não conseguiu. Durante a revista, encontramos com ele material entorpecente mais a quantia em dinheiro, oriunda da venda de drogas”, esclareceu Geraldo Eloi.

As equipes percorreram as principais vias e conjuntos compreendidos pelas zonas Oeste e Centro-Oeste. Geraldo Eloi ressaltou que crimes como, homicídios, roubos, furtos e outros delitos de menor potencial ofensivo serão combatidos. O delegado destacou que a Polícia Civil está realizando operações na cidade desde o último dia 6 de janeiro deste ano, afim de reforçar a presença da polícia nas ruas da capital, além de tirar de circulação os foragidos do sistema prisional.

“A Polícia Civil está atuando dessa maneira para garantir a diminuição da incidência criminosa e permitir que o cidadão de bem se divirta, saia com sua família sem ser incomodado ou que possa ser vítima de algum delito. Nós estamos operando de forma imediata, comparecendo no local para as investigações preliminares, garantido a segurança para os manauaras”, argumentou o diretor do DPM.

O delegado-geral destacou que as ações fazem parte do planejamento efetuado juntamente com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no sentido de garantir a sensação de segurança a população manauara, cujo objetivo é atuar pontualmente em determinadas áreas que demandam essa autuação.

“Estamos operando em todas as zonas da cidade. Atuando de forma preventiva e repressiva, realizando patrulhamento ostensivo pelas ruas da capital, verificando as aéreas mais críticas e abordando pessoas suspeitas. Nossa intenção é reprimir qualquer prática criminosa para que a possamos proporcionar mais segurança para toda população da cidade de Manaus”, declarou Frederico Mendes.