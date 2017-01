Acidentes

Halisson Silva dos Santos e Witalo Santos de Almeida, ambos de 19 anos, morreram na noite de sábado (28) depois de colidirem uma motocicleta com um poste no Ramal da Sumaúma, no KM 75 da BR 319, na altura no município de Careiro, a 88 KM de Manaus. Segundo a família, Halisson tentou desviar de um cavalo e perdeu o controle do veículo.

Os dois, que eram primos, moram no bairro Mauazinho, na Zona Leste da capital, e estavam indo para o sítio da família quando sofreram o acidente.