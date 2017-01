Judocas do AM viajam para treinamento em SP visando Meeting

Judocas do AM/Meeting

Competição vale vaga na Seleção de Base do Judô

O ano de 2017 para o judô do Amazonas começou em ritmo intenso. Com o sonho de integrar a seleção brasileira da modalidade e adquirir mais experiência na arte marcial, um grupo de judocas viajou no último final de semana para o Treinamento de Verão em Divinolândia, distante a 265 km de São Paulo. Da delegação baré, os atletas Francisco Perceu, Rickson Pimentel e João Moura, além do treinador Gláucio Mendonça, receberam passagens aéreas cedidas pelo Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Da pequena cidade com pouco mais de 11 mil habitantes, onde os treinamentos se iniciam nesta terça-feira, dia 10, seguindo até a próxima sexta-feira, dia 13, Perceu, Rickson, João e o Sensei Gláucio seguem para Pindamonhangaba, também em São Paulo, para o primeiro Meeting da Base Sub-18 e Sub-21, a ser realizado de 18 a 20 de janeiro deste mês.

De acordo com o treinador do grupo, Gláucio Mendonça, o intercâmbio com atletas de vários Estados vai aumentar a qualidade técnica dos atletas em busca da vaga na seleção de base do judô, proporcionando experiência, técnica e ainda mais conhecimento.

“Este treinamento é realizado anualmente na cidade. Ano passado fomos em Bastos, interior de São Paulo, onde pudemos fazer intercâmbio com atletas do Paraná e de São Paulo. Agora, em 2017, aproveitamos a oportunidade para vir a Divinolândia e poder lutar com atletas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também teremos como treinadores no evento o Frederico Flexa e o Carlos Honorato, que foi prata nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000, e eles vão ajudar no meeting”, explicou o Sensei.

Voltado para as seletivas que darão vaga na seleção de base do judô nacional, Perceu concentra os esforços dos treinamentos já avistando as lutas em Pindamonhangaba. O jovem foi destaque nos Jogos Escolares da Juventude de 2016 e no Brasileiro. Ele e João Moura conquistaram bronze em ambos os eventos.

“Esses treinos vão melhorar minha condição física e técnica. Aqui tem atletas diferentes e vão me ajudar a ganhar ainda mais experiência. Oito se classificam para a seleção, é o primeiro meeting e estou me adaptando ao clima paulista”, declarou o judoca de 18 anos, que em 2015 esteve na Alemanha com a seleção juvenil na disputa do Europeu Cadete.

Experiente e com bagagem na seleção de base defendida em 2014 e 2015, Rickson, de 19 anos, quer voltar a disputar as competições como atleta do time canarinho. Recuperado de uma lesão lombar, o atleta visa garantir a vaga e já mira a seleção principal.

“Já fui terceiro colocado na seletiva. Como representante do Brasil já participei do circuito europeu. Como esse é meu último ano na base, eu sendo campeão já posso disputar a sênior que é a seleção principal. Quero entrar ainda este ano e vou com tudo”, afirmou.