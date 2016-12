Juro do cartão sobe para 482% ao ano em novembro e bate novo recorde

O Banco Central informou hoje que os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo tiveram crescimento de 6,3 pontos percentuais em novembro deste ano, para 482,1% ao ano. Além de ser a modalidade mais cara do mercado, os juros do cartão de crédito também atingiram o patamar mais alto da série histórica, que começou em março de 2011. Na parcial deste ano, a taxa do cartão de crédito rotativo teve alta expressiva de 50,7 pontos percentuais.

BAIXAR

Nesta semana, o governo anunciou que quer baixar os juros do cartão de crédito para mais da metade do patamar cobrado atualmente pelos bancos. Se a medida for implementada, os juros do cartão recuariam para menos de 240% ao ano – patamar que ainda é extremamente elevado para padrões internacionais.