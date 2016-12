Juros do rotativo do cartão de crédito batem recorde ao ficar em 482,1% ao ano

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito bateu recorde no mês de novembro, ao atingir 482,1 por cento ao ano. A informação foi divulgada na sexta-feira (23) pelo Banco Central e mostra que o índice subiu 6,3 pontos percentuais em relação a outubro. Dessa forma, a taxa atingiu o maior valor da série histórica, que começou a ser medida em março de 2011. O rotativo é aquele crédito que o consumidor toma quando paga menos que o valor inteiro da fatura do cartão. Recentemente, o governo anunciou uma medida que limita a permanência do cliente no rotativo por 30 dias. A medida, que deve ser implementada já no primeiro trimestre do ano que vem, poderá reduzir pela metade a taxa de juros do cartão de crédito.

O Banco Central também divulgou um novo recorde para a taxa de juros do chegue especial, que chegou a 330,7 por cento ao ano. Essa também é a maior taxa da série histórica do indicador, que foi iniciado em julho de 1994.

Já a taxa média de juros para as famílias permaneceu estável em 73,6 por cento ao ano, em novembro, comparada a outubro.

Reportagem, Tayssa Bryto